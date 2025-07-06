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وزارة الزراعة تضبط مخالفات صيد بحري في طرابلس
أمن وقضاء
2025-07-06 | 05:56
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وزارة الزراعة تضبط مخالفات صيد بحري في طرابلس
نفذت وزارة الزراعة – دائرة التنمية الريفية، بالتنسيق مع مصلحة زراعة الشمال، حملة ميدانية مفاجئة فجر اليوم عند السادسة صباحًا استهدفت عددًا من المسامك في مدينة طرابلس، في إطار جهودها لتطبيق قانون تنظيم الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفة جسيمة تمثلت ببيع أسماك صغيرة الحجم دون القياسات القانونية المسموح بصيدها. وعلى الفور، تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب المسماك المخالف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة في بيان أن "صيد الأسماك الصغيرة يعد انتهاكا لقواعد الصيد المستدام ويؤثر سلبًا على تجدد المخزون السمكي في البحر اللبناني، ما يلحق الضرر بمصالح الصيادين الذين يعتمدون على هذه الثروة كمصدر رزق أساسي".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على امتداد الساحل اللبناني بالتعاون مع الجهات الأمنية والبلديات لضمان احترام القوانين البيئية وحماية التوازن الإيكولوجي في البحر".
ودعت وزارة الزراعة جميع الصيادين وأصحاب المسامك إلى "الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية حفاظًا على الثروة البحرية ومصالحهم الاقتصادية"، مؤكدةً أن "حملات التفتيش ستتواصل بوتيرة متصاعدة في مختلف المناطق".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الزراعة
مخالفات
طرابلس
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