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الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٢٢ شخصًا وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

أمن وقضاء
2025-07-07 | 01:30
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الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٢٢ شخصًا وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
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الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٢٢ شخصًا وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:
- دهم منازل في منطقة الشويفات - عاليه، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.
- دهم منازل في منطقة البوشرية - المتن وتوقيف 19 سوريًا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
- توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة شمسطار - بعلبك لحيازته مسدسًا حربيًا.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة - طرابلس المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي على جدار في المنطقة.

وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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