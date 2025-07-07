الجيش يشارك في إخماد حرائق في ريف اللاذقية بناءً على مبادرة من السلطات اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش أنه "توجهت طوافتان تابعتان للقوات الجوية منذ صباح اليوم من مطار القليعات - عكار للمشاركة في إخماد حرائق في ريف اللاذقية، بناءً على مبادرة من السلطات اللبنانية، وذلك بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات السورية".