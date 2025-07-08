مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول دخول أحد المطلوبين الأراضي اللبنانية قادماً من سوريا، وهو المدعو: م. ش. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)، وبحقّه خلاصتا حكم بجرم تزوير وحبس ١٠ سنوات، ومذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم احتيال، وسنة حبس ومذكّرة إلقاء قبض بجرم تزوير.



وبتاريخ 3-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من الشعبة من تحديد مكان اختبائه في بلدة ببنين - عكار، حيث عملت على مداهمة المكان وتوقيف المطلوب.



وتم تسليمه إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.