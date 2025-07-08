القاضي الحجار يطلب من الأمانة العامة لمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب بوشكيان لملاحقته قضائيا

وجّه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته" بجرم الاختلاس والتزوير والابتزاز" لعدد من اصحاب المصانع وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة، بحسب الوطنية للاعلام.