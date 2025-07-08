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روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

أمن وقضاء
2025-07-08 | 08:51
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روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
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روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في العديد من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصلت إلى تحديد هويته، ويُدعى: أ. ن. (مواليد عام 1995، لبناني). وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء.

وبتاريخ 2-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة برج حمود على متن سيارة نوع تويوتا لون زيتي، تم ضبطها، وضبط كمية من المواد المخدرة عبارة عن 10 عبوات زجاجية مدوّن عليها MG KETAX، وكمية من الحبوب المخدرة (342 حبة)، وكمية من حشيشة الكيف، وعلب بلاستيكية، وأنابيب زجاجية…

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد كبيرٍ من الزبائن في العديد من مناطق جبل لبنان على متن السيارة المضبوطة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مخدرات

جبل لبنان

شعبة المعلومات

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