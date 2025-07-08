الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الصحة في بلدية صور نفت تسجيل حالات تسمم في مطاعم المدينة

أمن وقضاء
2025-07-08 | 14:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الصحة في بلدية صور نفت تسجيل حالات تسمم في مطاعم المدينة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لجنة الصحة في بلدية صور نفت تسجيل حالات تسمم في مطاعم المدينة

نفت لجنة الصحة في بلدية صور في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله عن تسجيل حالات تسمم في مطاعم المدينة"، مؤكدةً أن "كل المؤسسات الغذائية تخضع لرقابة دورية تشمل فحوصًا شاملة وأخذ عينات عشوائية، وتتم بشكل يومي أو شبه يومي، وذلك لضمان التزامها معايير النظافة والسلامة العامة".

وأوضحت أنه "لم يسجل حتى تاريخه أي إصابات أو حالات تسمم جماعية في المدينة"، مشيرةً إلى أن "الفحوص الروتينية للعينات العشوائية أثبتت سلامة الوضع الصحي في القطاع الغذائي".

ولفتت  إلى أن "ما قد يشعر به بعض المواطنين من اضطرابات هضمية في فصل الصيف هو أمر شائع في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في المناطق الساحلية، ويعود غالبًا إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة".

وأكدت "استمرارها في العمل والمراقبة والتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الصحة

بلدية

تسجيل

حالات

مطاعم

المدينة

LBCI التالي
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-28

مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة العباسية - صور

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-21

مركز طوارئ الصحة: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - صور

LBCI
خبر عاجل
2025-04-22

وزارة الصحة: شهيد في الغارة على بلدة الحنية قضاء صور

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-26

لجنة الصحة ناقشت خضوع الأطباء والمزارعين لتقديمات الضمان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:12

الجيش الإسرائيلي: إستهداف قيادي من حماس في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:12

الجيش: توقيف مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة والمشاركة في عملية خطف وإطلاق النار

LBCI
أمن وقضاء
13:26

بطاريات مفخخة وخلايا داعشية ومجموعات مسلحة... أخبار وروايات بعضها من نسج التهويل

LBCI
أمن وقضاء
13:23

عملية إسرائيلية فاشلة في العيرونية...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-06-11

قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!

LBCI
خبر عاجل
13:41

المبعوث الأميركيّ توم برّاك للـLBCI: سبب وجودي هنا هو حقًا براعة رجل واحد وشجاعته وهو دونالد ترامب

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-07

الجيش يشارك في إخماد حرائق في ريف اللاذقية بناءً على مبادرة من السلطات اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-06

إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية

LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:32

نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
03:32

مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
02:21

براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس

LBCI
رياضة
11:40

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

LBCI
أمن وقضاء
08:51

روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
01:21

برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
05:12

قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More