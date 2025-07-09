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توقيف منفّذ عمليات نشل في بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
2025-07-09 | 04:04
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توقيف منفّذ عمليات نشل في بيروت وجبل لبنان
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَين بعمليات نشل في بيروت وجبل لبنان، كان آخرها بتاريخ 2-7-2025، حيث نفّذا عمليتَي نشل في محلّتَي برج البراجنة - الضاحية وعائشة بكار – بيروت. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو يُظهرهما أثناء تنفيذهما العمليتَين المذكورتَين.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويَّتَيهما، ومن بينهما المدعو: ك. ر. (مواليد عام ١٩٦٨، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتعاطي مخدّرات. وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء.
وبتاريخ 3-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج البراجنة، وضبطت بحوزته مبلغا ماليا وبعض المسروقات (ساعة يد، سُبّحة، ثلاثة خواتم…)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات النشل في بيروت وجبل لبنان، بالاشتراك مع شخص آخر. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريا لتوقيف شريكه.
أخبار لبنان
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