مسيرة إسرائيلية أغارت على مقهى ومحل لأشغال الألمينيوم في يحمر - الشقيف ليلًا

أغارت مسيرة إسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الاربعاء - الخميس على دفعتين على مقهى ومحل لاشغال الالمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية.

وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.





وتجدر الاشارة الى أن المكان المستهدف سبق واستهدف بعدوان مماثل قبل فترة.