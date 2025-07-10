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تيننتي عن حادثة عيتيت: التنسيق كان قائمًا مع الجيش وجنود حفظ السلام تعرضوا للرشق بالحجارة
أمن وقضاء
2025-07-10 | 05:36
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تيننتي عن حادثة عيتيت: التنسيق كان قائمًا مع الجيش وجنود حفظ السلام تعرضوا للرشق بالحجارة
أعلن المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان ان "عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح اليوم جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مخطط لها".
ولفت الى أن "هذا النشاط نسق مسبقًا مع القوات المسلحة اللبنانية، دعمًا لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وقال إن "الوضع كان هادئًا في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، ما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى"، مشيرًا الى ان "القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الوضع".
وذكر بأنه "كما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين".
وشدد تيننتي على أن "أي اعتداء على جنود حفظ السلام يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة"، مؤكدًا أن "اليونيفيل ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقًا لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية".
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