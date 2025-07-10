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مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
2025-07-10 | 11:49
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مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، من توقيف المدعو م. خ. (مواليد 1995، سوري الجنسية)، المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم خطف بقوة السلاح ومحاولة قتل، وقد عُثر بحوزته على عملة مزيّفة.
كذلك أوقفت في بلدة تعلبايا، المدعو خ. أ. (مواليد 1989، لبناني)، وبحقّه مذكرتي توقيف: الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة، والثانية بجرم تهديد.
وأُودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
للقضاء
مفرزة
استقصاء
البقاع
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