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قوى الأمن: مفرزة إستقصاء بيروت أوقفت مطلوبين بجرائم مختلفة

أمن وقضاء
2025-07-11 | 03:05
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قوى الأمن: مفرزة إستقصاء بيروت أوقفت مطلوبين بجرائم مختلفة
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قوى الأمن: مفرزة إستقصاء بيروت أوقفت مطلوبين بجرائم مختلفة

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على كل الأراضي اللبنانية، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، تمكنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت وأثناء تنفيذ دوريات حفظ أمن ونظام وإقامة حواجز ظرفية، بتاريخي 8 و9-7-2025، من توقيف كل من:

- ع. ن. (مواليد عام 1983، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم نشل وشهر سكين
وجد بحوزته 14 كيس نايلون بداخلها مادة "السالفيا"، وكيس نايلون يحتوي على مادة "باز الكوكايين".

- ه. س. (مواليد عام 1984، لبناني) في حقّه 4 ملاحقات قضائية بجرائم سرقة، ومخدّرات.

- ز. ش. (مواليد عام 1982، لبناني)

- ح. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

- أ. ح. (مواليد عام 1993، سوري)

- ع. ع. (مواليد عام 2006، سوري) لقيادتهم دراجات آلية مسروقة.

وقد تم تسليم الموقوفين إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

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