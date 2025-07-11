تدابير سير على طريق المطار القديم – المسلك الشرقي بسبب أعمال تعبيد وتأهيل

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار القديم/ المسلك الشرقي، بدءًا من جسر الكوكودي وصولًا إلى “تحويلة الزيتونة” مقابل غولدن بلازا، يومَي السبت والأحد 12 و13-07-2025، اعتبارًا من السّاعة 4:00 فجرًا ولغاية السّاعة 16:00 من كل يوم.



وستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق، وحصر السير القادم من مطار رفيق الحريري الدولي باتّجاه بيروت على مسربٍ واحد.



ويُرجى من المواطنين أخذ العلم، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.