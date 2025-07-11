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الجيش: توقيف 56 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية
أمن وقضاء
2025-07-11 | 11:50
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الجيش: توقيف 56 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية
دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، وأوقفت 31 سوريًّا.
كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - البترون 18 سوريًّا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – المتن 7 سوريين، وذلك لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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