الجيش: توقيف 56 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية

دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، وأوقفت 31 سوريًّا.



كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - البترون 18 سوريًّا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – المتن 7 سوريين، وذلك لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.