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احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
2025-07-12 | 12:12
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احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
ادعى أحد المواطنين بتاريخ 10-7-2025، أن ابنته المدعوة (ص. م مواليد عام 2004، لبنانية) المقيمة في بيروت مفقودة، ويرجح انها تعرضت للخطف حيث فقد الاتصال بها منذ مساء تاريخ 9-7-2025.
وعلى الأثر، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف مصير الفتاة المذكورة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات تفيد بأن الفتاة تعرضت للاستدراج من قبل شخص مجهول الهوية منتحلاً صفة أمنية وقام باحتجازها في منطقة مجهولة.
وبنتيجة المتابعة الفنية تمكنت قطعات الشعبة المذكورة من تحديد مكان احتجاز الفتاة في إحدى مناطق الشمال، كما تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: أ. ي. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم: حجز حرية وخطف، سرقة، سلب احتيال، وهو مطلوب للقضاء.
وفجر تاريخ 12-07-2025، عملت القوة الخاصة في الشعبة على تطويق المنزل الذي تم احتجاز الفتاة به، ونفذت عملية مداهمة خاطفة نتج عنها تحرير الفتاة وتوقيف الفاع، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على استدراج الفتاة بانتحال صفة امنية واحتجازها، وبأنه لم يتعرض لها بأي أذى أو اعتداء وأنه لم يكن يعرف الفتاة سابقا وهو يقوم بالاتصال بالفتيات عشوائيا لاستدراجهم وابتزازهم بعد انتحاله صفة امنية.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرا.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء المُختصّ، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة اميل الحلو، أو الاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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