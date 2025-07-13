بسبب أعمال مخلة بالآداب... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!

توافرت معطيات لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، عن حصول أعمال مخلة بالآداب في أحد مراكز التدليك في محلة جبيل.



وبتاريخ 10-07-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، وعمليات الرصد والتعقب والمراقبة، داهمت قوة من المكتب المركز المذكور، وتمكّنت من ضبط فتاة بالجرم المشهود أثناء ممارستها أعمال منافية للحشمة مع زبون داخل إحدى الغرف، فجرى توقيفها، وتدعى: ي. ج. (مواليد عام 1990).



وبالتحقيق معها، اعترفت بأنها والمدعوة (ج. ل. مواليد عام 1978) التي تم توقيفها أيضا، تقومان بأعمال منافية للحشمة مع الزبائن لقاء مبالغ مالية، بناءً على اتّفاق مسبق معهم، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد خُتِمَ مركز التدليك بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَتَين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.