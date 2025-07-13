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لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي
أمن وقضاء
2025-07-13 | 07:33
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لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار - المسلك الشرقي (بإتجاه جبيل)، اعتبارا من تاريخ 14-7-2025 ولمدة شهر، وذلك يوميا من الساعة 21،00 مساء ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي. لذلك، سيتمّ تحويل السير على الطريق الجانبية للأوتوستراد مقابل جامعة AUST باتّجاه جبيل خلال فترة هذه الأشغال.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على السلامة العامة ومنعا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
تدابير سير
الفيدار
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