بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش

في ظل انتشار أخبار عن وجود طائرات مسيّرة درون وقناصات وقواذف آربي جي وأسلحة حربية مختلفة، في مخزن أسلحة في حرش بلدة بتبيات - المتن الأعلى، قرب بلدة بتخنيه، أكّدت معلومات الـLBCI عدم وجود قناصات وطائرات مسيّرة داخل المخزن.



وأفادت بأنّه حسب الكشف الميدانيّ الأوّل قبل التحقيقات لا شيء مرتبطًا بداعش والحيش اللبنانيّ أوقف المجموعة وهناك ترقب للتحقيقات الرسمية.