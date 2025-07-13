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الجيش: توقيف 10 أشخاص في بلدة بتبيات - المتن الأعلى لحيازتهم أسلحة

أمن وقضاء
2025-07-13 | 16:15
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الجيش: توقيف 10 أشخاص في بلدة بتبيات - المتن الأعلى لحيازتهم أسلحة
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الجيش: توقيف 10 أشخاص في بلدة بتبيات - المتن الأعلى لحيازتهم أسلحة

نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان. 

وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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