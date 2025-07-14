إخلاء وإقفال شارع المصارف الثلاثاء تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النّوّاب

تُعقَد جلسة عامّة في مجلس النّواب السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الثلاثاء 15-7-2025، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامّة.



وسيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.



ويُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.