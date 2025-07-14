تدابير سير في شارع المصارف غدًا تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النّواب

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة،الآتي:

الساعة 11:00 من يوم غد الثلاثاء 15-7-2025، ستعقد جلسة عامة في مجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.