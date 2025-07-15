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بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية
أمن وقضاء
2025-07-15 | 02:41
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بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية
اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، قُرابة الساعة 3:45 من تاريخ 8-7-2025، بشخص يحاول سرقة دراجة آلية مركونة في محلّة طريق الجديدة حيث تم توقيفه بالجرم المشهود، وتبيّن أنّه يُدعى: س. م. (مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة)، ,بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
وقد سُلِّمَ الموقوف والدراجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت لمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مفرزة استقصاء بيروت
توقيف
سرقة
دراجة آلية
طريق الجديدة
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