الجيش: توقيف 144 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و6 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في مناطق فالوغا - بعبدا وبقعاتا والسمقانية – الشوف، وأوقفت 144 سوريًا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والمواطن (ن.ب.) لاعتراضه عمل عناصر الجيش.



كما نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 مواطنين وفقًا لما يلي:



• دهم في منطقة غاليري سمعان - بعبدا، وتوقيف المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، تهديد أشخاص وفرض خوات، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزته.



• دهم منازل مطلوبين في بلدة كفررمان - النبطية، وتوقيف المواطنين (غ.ا.) و(ج.ض.) و(ع.ض.)، لإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.



كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية بعد عملية رصد ومطاردة في منطقة رأس أسطا - جبيل أحد المواطنين لقيادته سيارة مسروقة.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.