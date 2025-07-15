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الجيش: توقيف 144 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و6 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2025-07-15 | 06:23
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الجيش: توقيف 144 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و6 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة
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الجيش: توقيف 144 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و6 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في مناطق فالوغا - بعبدا وبقعاتا والسمقانية – الشوف، وأوقفت 144 سوريًا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والمواطن (ن.ب.) لاعتراضه عمل عناصر الجيش.

كما نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 مواطنين وفقًا لما يلي:

• دهم في منطقة غاليري سمعان - بعبدا، وتوقيف المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، تهديد أشخاص وفرض خوات، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزته.

• دهم منازل مطلوبين في بلدة كفررمان - النبطية، وتوقيف المواطنين (غ.ا.) و(ج.ض.) و(ع.ض.)، لإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية بعد عملية رصد ومطاردة في منطقة رأس أسطا - جبيل أحد المواطنين لقيادته سيارة مسروقة.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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