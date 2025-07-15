خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين

بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية

بالجرم المشهود... مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصا حاول سرقة دراجة آلية

قوى الامن: توقيف سائق فان آتيا من البقاع عند حاجز ضهر البيدر وضبط كميّة من المواد المخدّرة