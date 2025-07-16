تدابير سير بسبب أعمال تأهيل وتزفيت على طريق المطار القديم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تزفيت وتأهيل على طريق المطار القديم (المسلك الشرقي) وذلك من أمام مستشفى الرسول الأعظم حتى جسر المطار، على مراحل، اعتبارًا من تاريخ 17-7-2025 حتى 20-7-2025، يوميا من الساعة 7:00 صباحا ولغاية الساعة 16:00.



وأشارت الى أن هذه الأعمال ستؤدي الى تضييق الطريق وحصر السير بمسرب واحد.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.