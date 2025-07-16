سلام إستنكر الضربات الإسرائيلية على دمشق: خرق صارخ لسيادة سوريا وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي

إستنكر ودان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، في خرق صارخٍ لسيادة سوريا وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي."



وقال: "لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات."