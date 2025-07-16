عون دان الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا: إنتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة والقانون الدولي

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بيان بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي بلغت اليوم العاصمة دمشق ومقرات حكومية"، معتبرًا أنها "تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".





وأكد رئيس الجمهورية أن "استمرار هذه الاعتداءات يعرض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد"، مشيرًا إلى "تضامن لبنان الكامل مع الجمهورية العربية السورية شعبا ودولة".





وجدد "دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط بكل الوسائل وفي المحافل كافة، لوقف الاعتداءات المتكررة، واحترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها".





وكان عون أكد "حرص لبنان على وحدة سوريا وسلمها الأهلي وسلامة أرضها وشعبها بكل أطيافه".