"التقدمي" دان الإعتداء الإسرائيلي على دمشق

دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان بشدة "الاعتداء الاسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، في وقت تبرز فيه تدخلات العدو الصهيوني في الأحداث الأليمة الجارية في محافظة السويداء، ويجري الحزب اتصالاته على مختلف المستويات من أجل التوصل إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والشروع في حوار مع الحكومة السورية من أجل ضبط الأمن في مختلف أنحاء البلاد".