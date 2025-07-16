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تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
أمن وقضاء
2025-07-16 | 12:11
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تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد ورود العديد من الشكاوى الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد شخص بجرائم احتيال وإساءة امانة، حيث يعمد المشتبه به إلى إيهام الضحايا بامتلاكه شركة إنتاج معروفة، ويطلب تجربة سياراتهم تمهيدًا لشرائها. إلا أنه، وبعد استلام السيارة، يقوم ببيعها بسعر أدنى بكثير من قيمتها الفعلية، ثم يتوارى عن الأنظار.
وبناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت هذه المفرزة من توقيفه في محلة الدورة، ويدعى، ي. ا. ب. (مواليد عام 1985، لبناني).
وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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