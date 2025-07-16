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إعتصام في طرابلس تضامنًا مع سوريا إحتجاجًا على العدوان الإسرائيلي

تجمع العشرات من الشبان في ساحة عبد الحميد كرامي "النور" احتجاجًا على الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت العاصمة السورية دمشق.



ورفع المشاركون الاعلام السوريه ورددوا الشعارات المتضامنة مع القيادة السورية.