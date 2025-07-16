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وقفة إحتجاجية لمشايخ البياضة في قضاء حاصبيا إستنكارًا للمجازر في السويداء

أمن وقضاء
2025-07-16 | 15:09
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وقفة إحتجاجية لمشايخ البياضة في قضاء حاصبيا إستنكارًا للمجازر في السويداء
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وقفة إحتجاجية لمشايخ البياضة في قضاء حاصبيا إستنكارًا للمجازر في السويداء

نفذ عدد من مشايخ الطائفة الدرزية، في منطقة البياضة وقضاء حاصبيا، وقفة احتجاجية تضامنية مع أهلهم في محافظة السويداء السورية، استنكارًا للمجازر والانتهاكات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وطالب المشايخ خلال الوقفة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الأبرياء في السويداء.

وألقى عدد من المشايخ كلمات شددوا فيها على وحدة الموقف الدرزي في لبنان وسوريا، مؤكدين أن "الاعتداء على السويداء هو اعتداء على كرامة كل درزي حر"، ومناشدين القيادات الروحية والسياسية "التحرك على أعلى المستويات لوقف هذا النزف المستمر".

كما عبر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع أهلهم في الجبل السوري، داعين إلى تحكيم لغة العقل، ورفض الاقتتال الداخلي بكل أشكاله.

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