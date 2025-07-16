وزارة الزراعة تضبط قطعًا جائرًا لأشجار معمرة في خراج زغرتا

أوضحت وزارة الزراعة في بيان أنه "في إطار متابعتها اليومية لحماية الغابات والموارد الطبيعية، وحرصها على تطبيق القانون وصون البيئة اللبنانية، تحركت وزارة الزراعة، عبر مصلحة زراعة لبنان الشمالي ودائرة التنمية الريفية، فور تلقيها معلومات تفيد بقيام مجهولين بقطع أشجار سنديان معمرة في منطقة خراج زغرتا – دير الأربعين شهيد – بلدة علما. وأوعزت الوزارة على الفور إلى فريق فني مشترك من مركز أحراج زغرتا – ب شري ومركز أحراج بنشعي، بالتوجه ميدانيًا إلى الموقع المذكور، حيث تبين وجود عملية قطع جائر طالت عدداً من أشجار السنديان العريقة، التي تعد من الرموز البيئية والتراثية النادرة في لبنان".



وقال البيان: "في ضوء الكشوفات، تم تنظيم محضر ضبط بحق الفاعلين، وحجزت الأخشاب الناتجة عن القطع لصالح بلدية علما، بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة. كما وجرى توجيه إنذار رسمي بوقف أي نشاطات مخالفة، وتأكيد ضرورة التقيد الصارم بقانون الغابات وسائر القوانين البيئية ذات الصلة".



وشددت وزارة الزراعة على أن "أي تعد على الأشجار المعمرة، وبخاصة السنديان، يعد انتهاكًا فادحًا للتوازن البيئي وثروة لبنان الحرجية، ولن يسمح بالتساهل معه تحت أي ظرف. فالوزارة تضع ملف الغابات في صلب أولوياتها، وتعمل بالتعاون مع مراكز الأحراج والسلطات المحلية والجهات القضائية، على الردع والملاحقة الفورية لأي مخالفة تطاول البيئة والموارد الطبيعية".



كما جددت دعوتها المواطنين والبلديات والجمعيات البيئية إلى التعاون معها "في الإبلاغ عن أي قطع أو حرق أو تعد"، مؤكدةً جهوزيتها الكاملة للتحرّك الفوري والميداني، ومواصلة سياسة الحماية الاستباقية للغابات من أي خطر يهددها.



وختم البيان بالقول إن "الحفاظ على الثروة الحرجية هو التزام وطني وخلقي، والوزارة لن تتوانى عن استخدام كل الوسائل القانونية والتقنية المتاحة لضمان استدامة الغابات اللبنانية للأجيال المقبلة".