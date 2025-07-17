الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طعن أحد الأشخاص وتوارى عن الأنظار خارج البلاد لمدة 11 شهرًا...

أمن وقضاء
2025-07-17 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طعن أحد الأشخاص وتوارى عن الأنظار خارج البلاد لمدة 11 شهرًا...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طعن أحد الأشخاص وتوارى عن الأنظار خارج البلاد لمدة 11 شهرًا...

حصل إشكال في محلة رأس النبع بتاريخ 03-08-2024، بين (ن. ش.، مواليد 1982، لبناني) والمدعو (م. د. ك.، مواليد 2003)، نتيجة خلاف مادي، تطوّر إلى تضارب بالأيدي. خلال الإشكال، أقدم الأول على طعن الثاني بسكين في صدره، بعدها قام بنقله الى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، ولاذ بالفرار.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في حينه، تبيّن أنه فرّ إلى خارج الأراضي اللبنانية، وبحقّه مذكرة توقيف، وقد تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقه.

وبعد متابعة دقيقة استمرت 11 شهرًا، توافرت معلومات لدى هذه الشعبة حول عودته إلى لبنان.

وبتاريخ 06-07-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في بلدة شارون – عاليه، حيث نُصب له كمين محكم أسفر عن توقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه بعد عملية الطعن، فرّ إلى سوريا، ومنها إلى دول عدّة، ثم عاد إلى لبنان خلسة عبر الحدود السورية، قبل نحو 20 يومًا من توقيفه.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأشخاص

وتوارى

الأنظار

البلاد

شهرًا...

وزارة الزراعة تضبط قطعًا جائرًا لأشجار معمرة في خراج زغرتا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-06

وزارة الخارجية: إقفال قسم المصادقات في الأشرفية لمدة شهرين لأعمال الترميم بدءاً من 12 أيار

LBCI
خبر عاجل
2025-06-23

القناة 11 الإسرائيلية: تقديرات بأن مفاعل فوردو النووي أصبح خارج الخدمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-16

بحصلي يطمئن: مخزون المواد الغذائية يكفي لثلاثة أشهر وسلاسل الإمداد بعيدة من التهديدات

LBCI
خبر عاجل
2025-06-22

أ.ف.ب: الاسعاف الاسرائيلي يعلن إصابة 11 شخصا بجروح بعد إطلاق إيران صواريخ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:19

وزارة الزراعة تضبط قطعًا جائرًا لأشجار معمرة في خراج زغرتا

LBCI
أمن وقضاء
15:09

وقفة إحتجاجية لمشايخ البياضة في قضاء حاصبيا إستنكارًا للمجازر في السويداء

LBCI
أمن وقضاء
15:00

تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين ولضباط وعناصر الجيش

LBCI
أمن وقضاء
14:40

إعتصام في طرابلس تضامنًا مع سوريا إحتجاجًا على العدوان الإسرائيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-26

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: الاتفاق الموقت لم يكن حتى الآن ضمن جدول أعمالنا ولذلك من الطبيعيّ أن لا يُتطرق إليه في هذا الاجتماع أيضًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

رويترز: البحرين تقول إنها أغلقت مجالها الجوي موقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأميركية

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥

LBCI
أخبار دولية
2025-06-03

الكرملين: بوتين تلقى تحديثات فورية حول الهجمات الأوكرانية على القواعد الجوية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:48

الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو لزوار يدخلون إلى قفص للأسود في إحدى حدائق الحيوانات... والوزارة تتدخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القنب الهندي في لبنان من قانون معلق إلى مشروع قيد التطبيق

LBCI
أمن وقضاء
13:45

الزميلة بترا أبو حيدر تروي تفاصيل الاعتداء عليها… وتفاعل المواطنين يكشف هوية المعتديَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

النائب السابق إدي معلوف في مؤتمر صحفي: الدولة أجبرت كازينو لبنان بالـGambling Online

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جلسة مساءلة الحكومة… نقاشات حامية تنتهي بتجديد الثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

آخر المواقف الاميركية والحديث عما يشبه الوساطة الاميركية لوقف التصعيد في السويداء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:11

تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...

LBCI
فنّ
14:29

"الحياة قصيرة"... كارين رزق الله توجه رسالة مؤثرة لجمهورها وهذا ما جاء فيها

LBCI
فنّ
11:51

"بعد كل هالوجع والاكتشافات"... نادين الراسي تتخذ قرارا حاسما: لازم يكون خبر سعيد لكل حدا مش محب يرتاح مني

LBCI
منوعات
12:25

"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)

LBCI
فنّ
16:06

زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥

LBCI
منوعات
15:31

أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More