بيان من "التيار" حول قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات

أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا قضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات بناءً على الطعن المقدم من نقابة أصحاب الأوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل والتيار الوطني الحر.وأشار بيان لـ"التيار الوطني الحر" إلى ان "هذا القرار أتى بعد ضم المراجعتين، الأولى المقدمة من نقابة الأتوبيسات والثانية المقدمة من نقابة أصحاب الفنادق ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري إلى بعضهما البعض".