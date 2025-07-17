الخارجية أكدت تضامنها مع العراق بعد حريق المركز التجاري في الكوت

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "تضامنها مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، جراء الحريق المروع الذي اندلع في المركز التجاري في مدينة الكوت، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين".وعزت "العراق حكومة وشعبا وأهالي الضحايا"، متمنيةً "الشفاء العاجل للجرحى".