منع سير الشاحنات على طريق عيناتا الأرز أثناء فعاليات مهرجانات الأرز

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارًا قضى بمنع سير الشاحنات على طريق عيناتا الأرز يوم غد السبت من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الساعة 12 ليلًا، لمناسبة فعاليات مهرجانات الأرز، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.



وكلف خضر قيادة منطقة البقاع الإقليمية الإيعاز لقطعاتها المختصة تنفيذ مضمون هذا القرار.