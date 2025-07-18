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مطلوب للقضاء في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزيّ
أمن وقضاء
2025-07-18 | 03:05
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مطلوب للقضاء في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزيّ
توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزيّ عن شخص ينشط بترويج المخدرات في صيدا ومحيطها، وهو المدعو:
م. ط. (مواليد عام 1991، لبنانيّ) بحقّه مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات.
وأعلن بيان للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، أنّ إحدى الدوريّات أُوقفته في محلّة سبلين- الشوف على متن درّاجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.
وعُثر في حوزته على كميّة من المخدّرات، ومبلغ ماليّ.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
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