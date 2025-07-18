مطلوب للقضاء في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزيّ

توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزيّ عن شخص ينشط بترويج المخدرات في صيدا ومحيطها، وهو المدعو:



م. ط. (مواليد عام 1991، لبنانيّ) بحقّه مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات.



وأعلن بيان للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، أنّ إحدى الدوريّات أُوقفته في محلّة سبلين- الشوف على متن درّاجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.



وعُثر في حوزته على كميّة من المخدّرات، ومبلغ ماليّ.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.