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توضيح من إدارة المرفأ عن توقيف شخص بجرم التزوير وإنشاء شركات وهمية

أمن وقضاء
2025-07-18 | 03:34
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توضيح من إدارة المرفأ عن توقيف شخص بجرم التزوير وإنشاء شركات وهمية
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توضيح من إدارة المرفأ عن توقيف شخص بجرم التزوير وإنشاء شركات وهمية

على خلفية ما تم تداوله بشأن توقيف أحد الأشخاص في جرم التزوير وإنشاء شركة وهمية لإصدار شهادات مزيفة، أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن هذا الشخص ليس من عديد موظفيها، ولا تربطه بها أي صلة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت أن لا علاقة لها بالأفعال المنسوبة إليه، مشددةً على أن ما قام به لا يمت بصلة إلى نشاط المرفأ الرسمي أو إجراءاته المعتمدة.

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