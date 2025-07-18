أهالي تنورين ناشدوا وزارة الأشغال صيانة الطريق وتدعيم الجدران قبل وقوع الكارثة

ناشد أهالي بلدة تنورين وزارة الأشغال العامة والنقل والمسؤولين المعنيين الايعاز لمن يلزم بالقيام باعمال الصيانة اللازمة للطريق المؤدي الى البلدة عبر تنورين التحتا ، وتدعيم الجدران الجانبية المهددة بالانهيار بسبب الفراغ والتجويف في أساساتها وانجراف التربة في أماكن عدة منها.



وطالبوا الوزارة بالتحرّك سريعًا، قبل وقوع الكارثة لدرء الخطر الكبير الذي يهدد السيارات وسالكي هذه الطريق.



