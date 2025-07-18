زعيتر تخلف عن جلسة الإستجواب في قضية إنفجار المرفأ وبيطار يرجىء قراره

لم يحضر وزير الأشغال العامة السابق النائب غازي زعيتر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وحضر وكيله القانوني المحامي سامر الحاج، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وفي ضوء عدم مثول زعيتر، ارجأ المحقق العدلي اتخاذ القرار بشأنه إلى حين صدور القرار الظني.