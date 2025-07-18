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القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس

أمن وقضاء
2025-07-18 | 06:49
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القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس
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القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس

قامت قوة من قيادة سرية طرابلس، بمؤازرة الجيش اللبناني وبلدية طرابلس وفوج السيار وبإشراف قيادة منطقة الشمال لقوى الامن الداخلي، بتنفيذ عملية أمنية في منطقة الجسر، حيث تم إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم المدينة وفرض النظام العام، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان سلامة المرور.

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