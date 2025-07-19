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ربيع أسعد لحود خرج ولم يَعُد...

أمن وقضاء
2025-07-19 | 03:26
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ربيع أسعد لحود خرج ولم يَعُد...
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ربيع أسعد لحود خرج ولم يَعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود ربيع أسعد لحود (مواليد عام 1982، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 17-7-2025، منزله الكائن في محلة بليبل- سوق الغرب، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر سوق الغرب في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 270081 -05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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