شقيق أحد السجناء في اميون يهدد آمر السجن...

حصل تمرّد وشغب في سجن أميون بتاريخ 14-07-2025، من قبل بعض السّجناء، ولكن العناصر تمكّنت من ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.



وبالتاريخ عينه، أقدم شقيق أحد السّجناء الذين افتعلوا الإشكال على إرسال تسجيل صوتيّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتم فيه آمر السّجن ويتوّعده بالقتل، ويُدعى ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني).

وبتاريخ 15-07-2025، من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ إلقاء القبض عليه في محلّة باب الرّمل- طرابلس.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ.