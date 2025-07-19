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تدابير سير في بكفيا تزامناً مع اقامة سباق تسلّق الهضبة الثاني

أمن وقضاء
2025-07-19 | 11:38
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تدابير سير في بكفيا تزامناً مع اقامة سباق تسلّق الهضبة الثاني
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تدابير سير في بكفيا تزامناً مع اقامة سباق تسلّق الهضبة الثاني

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن "سباق تسلّق الهضبة الثاني" – "Course de côte" سيُقام يوم الأحد الواقع فيه 20-07-2025، في بكفيا، وذلك اعتبارا من الساعة 7،00 صباحاً لغاية الساعة 17،00.

وأفادت هذه المديرية العامة بأنه سيتم قطع الطريق الرئيسية في بكفيا، اعتباراً من الساعة 6،30 صباحاً لغاية الانتهاء من السباق، وتحويل السير على الشكل التالي:

- السير المتجه نحو بيروت سيتم تحويله من أمام منزل الرئيس السابق أمين الجميل باتجاه كنيسة مار عبدا - بيت المستقبل (طريق القصر القديم) – تمثال الشيخ بيار الجميل نزولاً.

- السير المتجه نحو ضهور الشوير-بتغرين-القليعات- بسكنتا من تمثال الشيخ بيار الجميل على نفس المسلك وصولاً الى أمام منزل الرئيس السابق أمين الجميل صعوداً.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات العناصر المكلفة بالمهمة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

بكفيا

سباق تسلّق الهضبة الثاني

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