شعبة المعلومات توقف سوريَين سرقا مبلغًا ماليًا ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الامن الداخلي لمكافحة جميع انواع الجرائم لا سيما السرقات منها.

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصين في تاريخي 5 و6-7-2025 بعملية سرقة مبلغ من المال ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة في بيروت.

وحددت الشعبة المذكورة هويتيهما ومكان وجودهما، وهما يدعيان:

- ع. أ. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوريّ)

- م. أ (مواليد عام ٢٠١١، سوريّ)

وأوقفتهما احدى دورياتها بعملية نوعية في محلة راس النبع واعترفا بما نسب اليهما، كما تبين أنهما دخلا البلاد خلسة.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.