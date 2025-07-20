الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

أمن وقضاء
2025-07-20 | 04:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جونيه - كسروان المواطنين (ب.ع.) و(ر.ل.) لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها بين منطقتي الدورة - المتن وجونيه - كسروان، وضبطت في حوزتهما كمية من المواد المخدرة.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

مواطنين

لتأليفهما

عصابة

لتعاطي

المخدرات

وترويجها

شعبة المعلومات توقف سوريَين سرقا مبلغًا ماليًا ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-07

الجيش: توقيف مطلوبين بإطلاق النار وتهريب أسلحة حربية وتعاطي المخدرات وترويجها

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-12

الجيش: توقيف مواطنين لترويجهما المخدرات وقيامهما بأعمال سرقة وسلب بقوة السلاح

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-21

توقيف عصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-17

توقيف شخص ينشط بتجارة وترويج المخدرات في صيدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:21

شعبة المعلومات توقف سوريَين سرقا مبلغًا ماليًا ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة

LBCI
أمن وقضاء
11:38

تدابير سير في بكفيا تزامناً مع اقامة سباق تسلّق الهضبة الثاني

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-19

شقيق أحد السجناء في اميون يهدد آمر السجن...

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-19

ربيع أسعد لحود خرج ولم يَعُد...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
2025-06-26

It’s time to Talk Dirty 🎶 Jason Derulo live July 18. Get your tickets today!

LBCI
صحف اليوم
00:37

مصادر نيابية لـ"الأنباء الكويتية": لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
08:06

جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان

LBCI
آخر الأخبار
05:01

الوطالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق مدينة النبطية والجوار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لارا في مركز متخصص… فرصة للحياة والتعليم المختلف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كارول سماحة في أولى حفلاتها الغنائية في بيروت لهذا الصيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أزمة مزارعي البطاطا… تزايد في حجم الخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

شحّ في المياه وحملة وطنية لمواجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

للهروب من السجون فنونٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

شرق المتوسط على بحر من الغاز وعيون الغرب عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

باسيل في مؤتمر البلديات السلطة تمنع اللامركزية الموسعة وتتلكأ بعودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

هذا ما في البند الأول من اتفاق وقف النار في السويداء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
أخبار دولية
14:07

وفاة الامير السعوديّ الوليد بن خالد بن طلال

LBCI
أخبار لبنان
08:06

جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان

LBCI
خبر عاجل
10:03

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستقبل في هذه الأثناء في كليمنصو رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي

LBCI
حال الطقس
02:51

كتل هوائية حارة متوقعة... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
10:59

وليد جنبلاط للـLBCI: حتى الآن نتمسك بالبيان الذي صدر أمس ونصر عليه بوقف اطلاق النار في السويداء وبعد ذلك ننطلق إلى المرحلة الثانية

LBCI
أخبار دولية
16:04

المرصد السوريّ: مسلحون دروز يستعيدون السيطرة على مدينة السويداء

LBCI
أمن وقضاء
04:01

الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More