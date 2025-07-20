الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جونيه - كسروان المواطنين (ب.ع.) و(ر.ل.) لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها بين منطقتي الدورة - المتن وجونيه - كسروان، وضبطت في حوزتهما كمية من المواد المخدرة.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.