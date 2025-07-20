الجيش يعزز انتشاره في خراج بلدة رميش - بنت جبيل في مواجهة خروقات العدو الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للعدو الإسرائيلي، اجتازت السياج التقني وعزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش - بنت جبيل، في انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت في بيان، الى أنه على أثر ذلك، عزز الجيش انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوات المعادية على العودة إلى الداخل المحتل.

ولفتت الى أنها تُتابع التطورات عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.