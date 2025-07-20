تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 19-7-2025 أوقفت دورية من مكتب معلومات بيروت الثانية المدعو ع. و. (مواليد عام 1983، لبناني)، للاشتباه به بالسرقة، ووجود معلومات تثبت ذلك.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وإقدامه على عدّة عمليات نشل وسلب وسرقة في عدّة مناطق في بيروت.



وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور الى مفرزة بيروت القضائية، أو الاتّصال على الرقم 810170 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.