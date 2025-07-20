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الجيش: توقيف 63 سوريًا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

أمن وقضاء
2025-07-20 | 15:47
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الجيش: توقيف 63 سوريًا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
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الجيش: توقيف 63 سوريًا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

أوقفت وحدات من الجيش بتاريخ 19 / 7 /2025، 37 شخصًا وفقًا لما يلي:
 
- توقيف 31 سوريًّا عند حاجز شدرا – عكار لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
- توقيف المواطن (م.س.) و5 سوريين عند حاجز تربل – طرابلس لإقدام الأول على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
 
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس، المواطنَين (ف.ب.) و(م.ع.) والسوريَّين (م.ش.) و(ذ.ش.) لقيامهم بأعمال تخريب لإحدى دور العبادة في المنطقة.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الهرمل – بعلبك المواطنَين (م.د.) و(ع.ب.) و٢٧ سوريًّا لإقدام الأول والثاني على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.


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