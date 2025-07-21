العثور في ميس الجبل على جثة مواطن من حبوش والتحقيق جار

فقد الاتصال يوم أمس بالمواطن أحمد مصطفى الشهاب، ابن بلدة حبوش، وهو يعمل في شراء وجمع الخردة والمعادن في منطقة ميس الجبل وجوارها.



وبعد عمليات بحث، عثر عليه صباح اليوم جثة الى جانب طريق مستشفى ميس الجبل الحكومي باتجاه وادي السلوقي.



وعلى الفور، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات.



